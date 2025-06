UNISA, CERCASI RETTORE: AUTOREVOLE, CON ESPERIENZA, CAPACE E VOLENTEROSO

Autorevole, professionalmente riconosciuto, un percorso istituzionale già alle spalle, risultati accademici già raggiunti e tanta voglia per rilanciare l’immagine dell’Università degli Studi di Salerno sull’intero territorio provinciale e regionale. Sono queste le caratteristiche che, necessariamente, dovrà avere il futuro Rettore di Unisa che, da lunedi’ 23 Giugno, sarà scelto con le elezioni che coinvolgono l’intero corpo docente, i dipendenti ed i rappresentanti degli studenti. Al termine di una campagna elettorale calda ma senza veleni particolarmente pericolosi, in 5 si presentano agli elettori per la successione all’attuale Rettore Vincenzo Loia: Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Virgilio D’Antonio, Alessandra Petrone e Carmine Vecchione. Martedì 24 Giugno, a partire dalle 18:00, inizierà lo scrutinio delle schede e, già nella serata, si potrà avere una idea piu’ chiara dei rapporti di forza e delle speranza di elezione per ciascuno dei candidati.

