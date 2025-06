ANCE AIES SALERNO ORGANIZZA IL CORSO DI BASE BIM PER LA SOPRAINTENDENZA

In continuità con lo “storico” accordo siglato con la sopraintendenza di Salerno e Avellino, un unicum nel panorama nazionale, l’ Ance Aies ha organizzato un corso base dedicato al Building Information Modeling (BIM), rivolto al personale della Soprintendenza Beni che prende avvio lunedì 23 giugno, alle ore 9.30, presso la sede centrale di Via Torquato Tasso. L’avvio del corso sarà preceduto da una conferenza stampa congiunta alla quale prenderanno parte i vertici delle due organizzazioni. L’iniziativa che dà concretezza al Protocollo d’intesa siglato lo scorso 26 febbraio, rappresenta un’importante tappa nel processo di digitalizzazione e innovazione nel settore delle costruzioni e della tutela del patrimonio culturale.

Il corso, progettato per fornire le conoscenze essenziali sul BIM, mira a migliorare le competenze tecniche e operative dei partecipanti, facilitando l’adozione di strumenti digitali avanzati nella gestione dei progetti di restauro, conservazione e manutenzione dei beni culturali. Tale iniziativa si inserisce nel canovaccio di specifiche attività che ANCE Aies Salerno ha avviato su questi temi, utilizzando al meglio l’opportunità offerta dal DIHCUBE che è il polo italiano per l’innovazione nel mondo delle costruzioni, al fine di fornire alle imprese e alla P.A. le competenze digitali ed i servizi innovativi necessari per la crescita e la competitività del territorio.

ANCE Aies Salerno, guidata dal presidente Fabio Napoli, conferma così il proprio ruolo di promotore della cultura digitale nel settore delle costruzioni, supportando la transizione verso modelli di lavoro più sostenibili, tecnologici e integrati.

