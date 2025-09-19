REGIONALI IN CAMPANIA. GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “FICO E’ UN’ILLUSIONE DI CARTAPESTA”

“De Luca è e resta un nostro avversario politico, ma almeno può rivendicare un tratto di coerenza: ha fatto il sindaco, ha governato, ha preso decisioni, nel bene e nel male assumendosi la responsabilità di guidare una comunità. Questo in politica conta, perché dà spessore e radici.

Diverso è il caso di Roberto Fico: un candidato senza esperienza, senza amministrazione alle spalle, senza una visione per la Campania. Un nome costruito a tavolino, un’illusione di cartapesta che alla prima prova reale rischia di sgretolarsi come un castello di sabbia”.

E’ quanto afferma Gianfranco Librandi vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Il centrosinistra lo propone come novità, ma dietro c’è solo vuoto: una coalizione fragile, cucita insieme per necessità e non per convinzione, incapace di parlare ai campani di lavoro, infrastrutture, sanità e sicurezza. Non basta la retorica per governare una Regione complessa come la nostra, servono competenza e responsabilità”, prosegue Librandi.

“Con Forza Italia e con il centrodestra questa alternativa c’è.

Siamo pronti a offrire ai cittadini una guida solida, fondata sulla concretezza e sull’esperienza. La Campania non ha bisogno di slogan effimeri né di candidati improvvisati, ma di una classe dirigente capace di trasformare i progetti in realtà.

Forza Italia resta la casa dei moderati, di chi crede nel buon governo e nella stabilità. È il momento di scegliere tra chi ha una storia e una visione e chi vive solo di propaganda. Noi scegliamo la sostanza contro l’inconsistenza, la responsabilità contro il vuoto” conclude l’esponente forzista

Share on: WhatsApp