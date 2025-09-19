LA PRIMA RIUNIONE CON FICO PRESIDENTE: TUTTI SODDISFATTI DAL PD A MASTELLA

E’ un clima sereno, stando almeno alle dichiarazioni rilasciate al termine della prima riunione del tavolo del centro sinistra, a Napoli, quello che si sta creando intorno al candidato Presidente della Regione Roberto Fico. Il primo a riconoscerlo è, proprio, l’ex Presidente della Camera dei Deputati.

“Nessuna polemica” con Vincenzo De Luca, “noi guardiamo a tutto quello che verrà e a tutto quello che c’è da fare e oggi abbiamo fatto un grande passo insieme alle forze progressiste di questo tavolo di lavoro programmatico”. Lo ha spiegato il candidato alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico al termine di un tavolo con tutte le forze della coalizione progressista che lo sostengono.

Soddisfazione anche dal Vice Presidente della Regione Campania Fuvlio Bonavitacola che, nella riunione, ha rappresentato gli interessi politici del Presidente De Luca. “È l’inizio di un cammino. L’avvio è positivo, ora bisogna vedere l’approdo”. Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e rappresentante all’incontro con il candidato Roberto Fico per la lista del presidente uscente Vincenzo De Luca.

“Un incontro costruttivo, spirito positivo. Abbiamo confermato la volontà di costruire insieme un programma di governo basato con un confronto aperto con la società civile, forze del mondo produttivo del lavoro, dell’associazionismo, rappresentanti dell’amministrazione uscente per valorizzare il lavoro svolto in questi anni e costruire anche una piattaforma programmatica che porti a mettere in campo un programma per i cittadini di lavoro e di governo nei prossimi anni, quindi un spirito assolutamente positivo”. Così il deputato e candidato unico alla segreteria del Pd in Campania, Piero De Luca, ha commentato l’esito della prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra che si è tenuta oggi a Napoli.

“Di comitato etico non si è parlato, però se volete la mia idea su questo: già sono stato giudicato dai magistrati e mi hanno fottuto, mo pure gli ex magistrati, non ne posso più, non campo. Non bisogna mai accanirsi su nulla, ogni posizione deve essere un po’ mitigata. Ho co-suggerito che Fico veda il presidente De Luca, perché devono trovare un modo per parlarsi”. Lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento, al termine della prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra, che si è svolta presso il comitato elettorale del candidato presidente Roberto Fico, in via Galileo Ferraris a Napoli.