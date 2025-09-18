SALERNO, NUOVA CASA PER L’ANCE AIES PER COSTRUIRE IL FUTURO

“Giornata storica per la nostra Associazione. Inauguriamo la nostra nuova sede dell’Ance Aies “La Nuova Casa per Costruire il Futuro”, che sarà il punto di riferimento di tutti gli associati: un luogo di incontro e confronto, indispensabile per la crescita del nostro settore, pronto ad affrontare nuove e impegnative sfide”.

Così questa mattina Fabio Napoli il presidente Provinciale di Ance Aies in occasione dell’inaugurazione alla presenza del Governatore della Campania Vincenzo de Luca, del massime autorità istituzionali, dell’intero consiglio d’amministrazione dell’ente della nuova sede in Via Lungomare Trieste al civico 26 del ”Palazzo Moderno”. L’ultimo anno è stato ricco di iniziative e attività, con un programma proiettato verso il futuro e l’innovazione, tracciando la strada per un domani migliore, più equo, produttivo e sostenibile. “Siamo certi – ha detto – che la nuova sede diventerà un luogo di incontro e di confronto, indispensabili per la crescita del nostro settore, che si appresta ad affrontare nuove e impegnative sfide. L’ultimo anno è stato per Ance Aies Salerno un anno ricco di iniziative, foriero di attività e buon lavoro, con un programma proiettato al futuro, all’innovazione, per tracciare il percorso per un avvenire migliore, più equo, più produttivo e sostenibile”. “Continuando sul percorso intrapreso – prosegue Napoli -, lo scopo della nostra Associazione è di cooperare e lavorare in sinergia sull’intero territorio provinciale, assicurando sempre la centralità alle nostre imprese associate, coinvolgendole nel processo di crescita, lavorando con azioni concrete. Il contesto in cui noi tutti viviamo ed operiamo è caratterizzato da profondi mutamenti sociali, economici ed ambientali, mutamenti che abbiamo il dovere di comprendere per porre fin da oggi le fondamenta del nostro avvenire. La nostra Associazione sta lavorando su diversi temi, che riteniamo fondamentali per il nostro settore. Sono temi che potremmo definire trasversali, perché ne racchiudono molti altri”. Il vicepresidente nazionale di Ance, Domenico De Bartolomeo, ha evidenziato il grande lavoro svolto sul territorio: «Ance Salerno sta diventando – ha detto – un riferimento per tutta l’Italia».