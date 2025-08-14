REGIONALI IN CAMPANIA. GIANPIERO ZINZI (LEGA): “SE CIRIELLI VADA AVANTI, ALTRIMENTI C’E’ GIOSY ROMANO”

In un’intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, Gianpiero Zinzi, parlamentare della Lega e Coordinatore Regionale in Campania del partito di Matteo Salvini, torna ad affrontare il tema delle candidature all’interno del centro destra, in vista delle Regionali di fine Ottobre.
“Se Cirielli se la sente di candidarsi”, sottolinea Zinzi, “ha già il nostro sostegno. In caso contrario il nome sul quale puntare è solo quello di Giosy Romano.”
La Lega, dunque, chiude il cerchio, in Campania sui due nomi che, in maniera diversa, sono espressione di Fratelli d’Italia, considerato il legame forte tra Giosy Romano ed il Vice Presidente del Consiglio Europeo Raffaele Fitto.