FRANCO MARI (AVS): “TRAGEDIA LAMPEDUSA. E SE I TRAFFICANTI FOSSIMO NOI?”

Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, interviene sulla ennesima tragedia di migranti, nelle acque prospicienti l’isola di Lampedusa. E lo fa con un interrogativo, rivolto, soprattutto a chi, in queste ore, è alla ricerca dei responsabili del naufragio, costato la vita a tante persone.

“Voglio rivolgere”, dichiara Franco Mari, “un messaggio per tutti quelli che cercano i trafficanti. ed una serie di domande alle quali, spero, qualcuno riesca da dare una risposta:
1. La barca naufragata a Lampedusa era partita dalla Libia.
2. Dalla Libia non parte nessuno senza il permesso delle milizie.
3. Le milizie le finanziamo noi, come dimostra lo vicenda Almasri.
4. E se i trafficanti fossimo noi?”

 

