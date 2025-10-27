REGIONALI IN CAMPANIA, GIUSEPPE CONTE: “GLI IMPRESENTABILI SONO TUTTI A DESTRA”

“Quei nomi impresentabili sono andati tutti a destra, grazie a Dio. Se li sono presi e noi gli facciamo i migliori auguri”. Così il presidente del M5S Giusepe Conte ha riposto ad una domanda su eventuali candidati non limpidi nella coalizione di centrosinistra per la Regione Campania. Gli impresentabili, ha aggiunto, “se li sono presi e noi volentieri li abbiamo ceduti. Nel momento stesso in cui abbiamo detto che Roberto Fico avrebbe salvaguardato il M5s” puntando sulla “legalità, l’etica pubblica, hanno scelto un’altra strada e questo ci ha facilitato molto il compito”.

Share on: WhatsApp