IMMA VIETRI (FDI): “CON AGGIORNAMENTO LEA, GOVERNO RAFFORZA DIRITTO ALLA SALUTE”

Lo dichiara il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali. “È un risultato che testimonia l’impegno del Ministero della Salute e di tutto l’esecutivo per rendere la sanità pubblica più moderna, equa e vicina ai bisogni reali delle persone. L’inserimento di patologie croniche come la fibromialgia tra le malattie con esenzione, l’estensione degli screening neonatali e dei test genetici, e il potenziamento della presa in carico dei disturbi del comportamento alimentare rappresentano conquiste importanti per la salute degli italiani. Con questo aggiornamento dei LEA – atteso da quasi un decennio – il Governo Meloni riafferma il principio universalistico e solidaristico che è alla base del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Fratelli d’Italia, con l’azione del ministro Schillaci e del sottosegretario Gemmato, realizza questo percorso di rinnovamento: più prevenzione, più innovazione, più equità. Una sanità pubblica finalmente efficiente e accessibile è la miglior risposta alle critiche deliranti del segretario della Cgil Landini e dei soliti uccelli del malaugurio di una sinistra antinazionale” conclude Vietri.