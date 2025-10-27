EDMONDO CIRIELLI: “PIANO SICUREZZA IN TRE PUNTI, SEGUIRE MODELLO CAIVANO”

Assunzioni nella polizia locale dei Comuni, un piano regionale di videosorveglianza, il ‘Modello Caivano’ esportato in altre aree sensibili della Campania”: sono i tre punti del piano per la sicurezza annunciati dal candidato del centrodestra in Campania Edmondo Cirielli.

“La sicurezza – afferma – è la prima libertà da tutelare. In Campania troppe persone vivono con la paura, famiglie, lavoratori, commercianti che ogni giorno chiedono solo di essere protetti. Io sarò al loro fianco, da subito”. In caso di vittoria del centrodestra alle elezioni di novembre, spiega Cirielli, “metteremo subito in campo tre azioni”.

La prima riguarda il potenziamento del personale della polizia locale. “Molti Comuni hanno organici non adeguati e agenti che lavorano con turni massacranti e senza strumenti idonei. Stanzieremo maggiori risorse e faciliteremo nuove assunzioni e una maggiore formazione”. I nuovi agenti saranno dotati anche di bodycam. Il secondo punto prevede un piano regionale “di videosorveglianza intelligente. collegato con le Forze dell’Ordine e le Prefetture”. Infine, sottolinea ancora Cirielli, “esporteremo il modello Caivano del Governo Meloni in altre zone sensibili per far sentire alla camorra costantemente il fiato sul collo”.

“Sicurezza significa anche libertà economica – conclude il candidato del centrodestra – I commercianti che resistono alla microcriminalità non saranno più lasciati soli. La Campania tornerà a essere una terra dove non si ha paura di crescere un figlio, di uscire in strada o aprire un’impresa”.

