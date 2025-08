REGIONALI IN CAMPANIA. GIUSEPPE CONTE (M5S) “CON DE LUCA NESSUN PATTO SEGRETO”

“In Campania non ho nulla da nascondere: ho incontrato De Luca due volte, una volta solo, una con Schlein. Non ho sottoscritto nessun patto segreto. Sono sempre stato molto chiaro: siamo disponibili a governare il rinnovamento, ad assumerci la responsabilità del rinnovamento, senza furia iconoclasta, senza ripartire da zero. Valuteremo l’interesse dei cittadini campani, proseguendo quei progetti non ancora completati. Ma serve un reale rinnovamento”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una diretta social.

