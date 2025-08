VERTICE CON DE LUCA: ASSENTI PD DI NAPOLI ED ITALIA VIVA. PRONTE DUE LISTE CIVICHE

E’ durato poco piu’ di 20 minuti il vertice che il Presidente della Regione De Luca ha voluto tenere, a Napoli, con i consiglieri di maggioranza. Assenti gli esponenti del Pd di Napoli come anche l’intera delegazione di Italia Viva che, forse, inizia a nutrire qualche mal di pancia per la gestione delle trattative tra i partiti del Centro Sinistra. De Luca – che non ha fatto cenno alla data per la celebrazione delle elezioni Regionali – ha annunciato la sua ferma volontà di realizzare due liste civiche (A Testa Alta e Moderati), da inserire all’interno della coalizione che il Governatore della Campania vuole quanto piu’ ampia possibile. Nel corso dell’incontro non si è affrontato il tema del Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania. Poi, l’appello finale a tutti i consiglieri regionali in carica di continuare a lavorare sui territori.

