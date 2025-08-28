REGIONALI IN CAMPANIA. IL 4 SETTEMBRE IL NUOVO TAVOLO DEL CENTRO DESTRA NAZIONALE

Si dovrebbe tenere il prossimo 4 Settembre, a Roma, il nuovo tavolo del Centro Destra nazionale per definire le ultime candidature che mancano all’appello per la tornate delle Regionali d’autunno: Veneto e Campania. Due Regioni il cui destino pare essere, intimamente, legato, anche perchè dalla scelta che sarà fatta per il Veneto dipenderà quella della Campania. E se, come pare, in Veneto il nome sarà espressione della Lega di Matteo Salvini, in Campania ci sarà un candidato con il simbolo di Fratelli d’Italia impresso sulla pelle.

Edmondo Cirielli resta in pole position, ma restano della partita anche Mara Carfagna (Noi Moderati), preoccupata anche di recuperare terreno all’interno del centro destra dopo il suo passaggio con Azione. Per un profilo piu’ civico, ma pur sempre politico, considerato i rapporti diretti con Giorgi Meloni, c’è sempre l’ipotesi della candidatura di Giosy Romano, capo della Zes Unisa, uomo molto vicino anche al Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto.