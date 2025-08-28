DE LUCA DOPO L’ABBRACCIO CON FICO TORNA A PARLARE: ATTESA PER LA DIRETTA FB

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in religioso silenzio da quasi 20 giorni, tornerà a parlare nella consueta tribuna social del Venerdi’: a partire dalle 14:45 il Governatore della Campania sarà, di nuovo, in diretta per affrontare i temi dell’attualità della Regione Campania. Parlerà o no dell’abbraccio con il Movimento 5 Stelle e del sostegno alla candidatura di Roberto Fico ? In tutti gli ambienti politici c’è grande attesa, anche per comprendere in che modo giustificherà l’accordo raggiunto con il Pd e con il M5S, passato attraverso l’indicazione a candidato unico del Congresso Regionale del Pd per il figlio Piero.

