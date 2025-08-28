REGIONALI 2025. MATTEO SALVINI RIVENDICA IL VENETO PER LA LEGA

“Nelle Marche c’è un ottimo governatore uscente di Fratelli d’Italia, in Calabria un ottimo governatore di Forza Italia, in Veneto c’è la tradizione di un governo di Zaia che anche Affari italiani certifica come indiscussa. In questa ottica conto che tutti possano esprimersi al meglio. In Veneto ci sono ora 161 sindaci della Lega, quindi penso che potremo esprimere al meglio un candidato per il Veneto senza imporre niente a nessuno, c’è spazio per tutti e tre i partiti”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, alla “Piazza”, la festa di Affaritaliani al via oggi a Ceglie Messapica, in Puglia.

