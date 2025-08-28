UNA SOLA CIVICA PER DE LUCA: C’E’ A TESTA ALTA, SCOMPARE CAMPANIA LIBERA

Ci sarà solo una lista civica di area deluchiana nella coalizione che sosterrà il nome di Roberto Fico candidato alla Presidenza della Regione Campania: A Testa Alta, quella che un tempo era De Luca Presidente. Fuori dalla coalizione, dopo 15 anni di campagna elettorale, la lista Campania Libera che, in Provincia di Salerno, nell’ultima tornata elettorale aveva portato all’elezione di Nino Savastano che, alle prese con alcune vicende giudiziarie, ha già annunciato di non volersi candidare. La casa dei deluchiani, dunque, è una sola e, al momento, non sembra poter ospitare le tante richieste di ricandidatura o candidatura in vista della scadenza della metà del prossimo mese di Novembre.

