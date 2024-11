REGIONALI IN CAMPANIA. IL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO CHIEDE AD ELLY SCHLEIN UN PASSO INDIETRO SU DE LUCA

Dalla Festa Regionale del Psi, che si è tenuta all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco, arriva un appello alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico per rivedere la posizione sul terzo mandato e sulla candidatura di Vincenzo De Luca alla carica di Presidente della Regione Campania.

“Non mi sottraggo – e lo dico oggi senza giri di parole e rifiutando anche i “sì ma anche” in cui spesso molti tra cui il partito democratico si rifugia – dicendo con nettezza – ha sottolineato il Segretario Nazionale del PSI Vincenzo Maraio- che non c’è nessun motivo per non confermare come Psi, non soltanto il nostro sostegno al lavoro di Vincenzo De Luca, ma soprattutto a considerare la giornata di oggi come inizio della nostra campagna elettorale al suo fianco”.

“Apprezzo il grande sforzo che Elly Schlein testardamente sta facendo per tenere insieme il centro sinistra nazionale anche perché la politica dei veti ci ha fatto perdere tante sfide in Liguria e anche in altre realtà. Ma così come ha preso posizioni coerenti in altre parti d’Italia non posso che invitare Elly Schlein a tenere la stessa posizione qui in Campania: mettersi tutti insieme per vincere partendo da Vincenzo De Luca”ha concluso.