REGIONALI IN CAMPANIA. IL PD PRESENTA DOMANI LE LISTE: FEDERICA FORTINO CAPOLISTA A SALERNO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il Pd presenterà domani in Tribunale le liste per le elezioni regionali della Campania.
Ieri nella direzione dem a Napoli sono state approvate all’unanimità le liste delle cinque province della Campania lette dal segretario Piero De Luca che ha precisato che sono liste al 90%, ancora da completare. I capolista sono a Napoli Francesca Amirante, a Caserta Lucia Esposito, a Salerno Federica Fortino, ad Avelino Maurizio Petracca e a Benevento Giovanni Cacciano. (

