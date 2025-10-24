NOCERA INFERIORE. NUOVI COLLEGAMENTI VIARI PER LA CITTA’ DELL’AGRO

L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore prosegue il percorso volto alla realizzazione di due importanti tronchi stradali strategici per il miglioramento della mobilità urbana. Strada di collegamento Viale San Francesco – Via Buscetto (cd. Binario dismesso).

È stata indetta la conferenza di servizi decisoria per l’esame degli interessi pubblici coinvolti nell’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova arteria.

Il tratto interesserà l’area dell’ex binario dismesso di Viale San Francesco, recentemente acquisita al patrimonio comunale.

Questa attività è propedeutica all’indizione della gara d’appalto per l’avvio dei lavori.

Strada di collegamento Via Napoli – Via De Curtis

Con decreto della Regione Campania del 9 ottobre 2025, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Programma per la messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale in Campania”.

Il progetto presentato dal Comune di Nocera Inferiore, per un valore complessivo di circa #3milioni di euro, è stato ritenuto ammissibile e finanziabile.

La nuova arteria collegherà Via Napoli con Via De Curtis, migliorando la viabilità in un’area densamente abitata e contribuendo a decongestionare il traffico urbano.

Queste due opere pubbliche rappresentano un passo concreto verso la riorganizzazione della viabilità cittadina e il rilancio delle aree periferiche.

L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno per trasformare queste progettualità in realtà, mettendo al centro le esigenze di mobilità, sicurezza e vivibilità della nostra comunità.