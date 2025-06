REGIONALI IN CAMPANIA. IL SINDACO DI ERCOLANO BUONAJUTO SI E’ DIMESSO

Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano, questa mattina ha rassegnato le sue dimissioni per partecipare alla prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania. L’annuncio con una lettera aperta ai suoi concittadini.

Carissimi cittadini, dopo dieci anni al servizio della nostra amata Ercolano, è arrivato per me il momento di compiere una scelta importante: rassegno le dimissioni da Sindaco, come previsto dalla legge per chi intende candidarsi al Consiglio Regionale della Campania.

Lo faccio con emozione, consapevole che questo non è un addio, ma un nuovo inizio, un passo avanti per continuare a tutelare e rappresentare la nostra comunità con la stessa passione, la stessa dedizione, lo stesso amore che mi hanno guidato in questi dieci straordinari anni. Non lascio Ercolano. La porto con me, ogni giorno, nel cuore e nelle battaglie che mi attendono. In questi anni abbiamo vissuto insieme un percorso che ci ha cambiati.