IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE AMOROSO E’ CITTADINO ONORARIO DI MERCATO SAN SEVERINO

«Un ritorno alle origini» (come lo ha definito lui stesso) per l’attuale Presidente della Corte Costituzionale, scandito da ricordi semplici, quelli dell’infanzia, della famiglia, «alle ore liete delle domeniche trascorse a Mercato S.Severino a casa dei nonni, quando giocavo in giardino a fare gli aquiloni con mio fratello e mia sorella».

Abbiamo vissuto un momento solenne della nostra esperienza umana ed amministrativa, un’occasione irripetibile che resterà impressa nella storia del Comune di Mercato S.Severino e nel cuore della nostra comunità.

Per tutti noi è stato un orgoglio ed un privilegio poter esprimere profonda riconoscenza verso un figlio della nostra terra.

Il voto unanime del Consiglio Comunale (Deliberazione n.3 del 27 marzo 2025, ndr) per il conferimento della Cittadinanza Onoraria non ha rappresentato un protocollare, ordinario riconoscimento, bensì il sigillo di un legame indissolubile con un giurista, un docente, un magistrato, un uomo che, con la sua coscienza delle istituzioni, fondata sull’osservanza delle leggi, come spiegava Kant, quale rispetto della legge morale, è solido riferimento per i giovani e garante dei principii costitutivi della nostra Repubblica.