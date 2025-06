REGIONALI IN CAMPANIA. FICO E CIRIELLI PRONTI AI NASTRI DI PARTENZA. REBUS DE LUCA

Roberto Fico ed Edmondo Cirielli sono già ai nastri di partenza per la prossima campagna elettorale per le Regionali in Campania: il primo sarà, con ogni probabilità, il candidato Presidente del Centro Sinistra o Campo Largo che dir si voglia; il secondo, già nei primi giorni della settimana che si apre, sarà indicato come candidato dalla coalizione di centro Destra. Un quadro già definito ? Tutt’altro perchè per la campagna elettorale che si sta aprendo, almeno all’interno del mondo della politica, resta il rebus del Presidente De Luca: troverà un accordo con il Centro Sinistra o, invece, proverà a strappare con un proprio candidato e con una coalizione di liste civiche ? O, forse, l’annuncio di una corsa in solitaria verso la Regione Campania, servirà, fino alla fine, come merce di scambio sul tavolo delle trattative ? Domande alle quali, almeno oggi, sembra difficile trovare una risposta definitiva, anche perchè De Luca attende che il Centro Sinistra ufficializzi il suo nome. Ed il Centro Sinistra potrebbe farlo anche in piena estate, lasciando trascorrere altro tempo e lasciando che altri consiglieri regionali in carica facciano la propria scelta di campo.

