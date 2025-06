REGIONALI IN CAMPANIA. LA LEGA SI RIUNISCE IN ASSEMBLEA A CAMPAGNA: PRONTE LE CANDIDATURE?

L’appuntamento con tutti gli iscritti, i dirigenti ed i simpatizzanti della Lega in Provincia di Salerno è per lunedi’ 30 Giugno, a Campagna, a partire dalle 18.30, con l’assemblea provinciale del partito, convocata dal Coordinatore Provinciale Attilio Pierro, per iniziare a fare il punto della situazione in vista delle prossime scadenze elettorali, a cominciare da quella con le Regionali in Campania. Una lista, quella della Lega, che prende corpo e che parte, come è facile intuire, dal Consigliere Regionale in carica Aurelio Tommasetti. Da Salerno ci sarà la candidatura del Consigliere Comunale Dante Santoro come anche quella di Mimi’ Minella, attuale Provveditore Provinciale agli Studi. Dall’agro pare confermata la candidatura del Consigliere Provinciale Del Sorbo. A partire da lunedi’, con ogni probabilità, la situazione sarà piu chiara per la Lega in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania.

