TERZO MANDATO. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA DE LUCA: “PENSIAMO AD ALTRO”

No comment da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sul tema del terzo mandato. Ai giornalisti che a Napoli, a margine di una conferenza stampa in cui è stato illustrato il programma Iridelab, relativo all’uso dei dati satellitari nella pubblica amministrazione, chiedono al governatore un commento sulla presentazione in Senato da parte della Lega dell’emendamento che consentirebbe ai presidenti di Regione di superare il limite dei due mandati consecutivi, De Luca risponde con una battuta: “Ma perché non vi godete la vita, cari ragazzi? Non pensate a queste cose” le parole dell’inquilino di Palazzo Santa Lucia.

