REGIONALI IN CAMPANIA. LIBRANDI (FI): “CANDIDATO PRESIDENTE ANNUNCI ANCHE ASSESSORE SANITA'”

“Avremo la responsabilità della delega alla sanità. Quando annunceremo l’accordo sul candidato presidente del centrodestra diremo anche il nome di colui che sarà candidato a esercitare le deleghe della sanità”. Lo rende
noto Gianfranco LIBRANDI, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.
“Una proposta che farà Forza Italia. Una delega importante, il cuore del programma, che non possiamo lasciare a
strumentalizzazioni politiche ma che va esercitata con rigore e competenza”, sottolinea LIBRANDI. “Ecco perché insieme al candidato presidente – conclude l’esponente forzista – annunceremo anche il nome del futuro assessore alla sanità”.

