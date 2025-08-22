PD CAMPANIA, NON C’E’ UNITA’ SUL NOME: IL CONGRESSO REGIONALE TORNA A RISCHIO

Si racconta che Elly Schlein, nel leggere i quotidiani che riportavano la candidatura di Sandro Ruotolo contro quella di Piero De Luca per la Segreteria Regionale del Pd in Campania, sia saltata dalla sedia. Una notizia che smentisce tutte le premesse della vigilia e che dimostra come all’interno del Partito Democratico Regionale sia, tutt’ora, in corso una feroce battaglia politica che induce ad evitare il confronto-scontro, quanto meno rinviandolo a dopo le Regionali di metà Novembre. L’assemblea del Partito Democratico in Campania torna a rischio perchè ad un mese e mezzo dall’appuntamento con le Regionali è impensabile celebrare il Congresso del Pd senza una indicazione unitaria e senza una condivisione di un progetto politico. Ed allora il Congresso Regionale del Partito Democratico torna, nuovamente, a rischio ed il Commissariamento di Antonio Misiani potrebbe ottenere una ulteriore proroga. Intanto, all’orizzonte, ci sono da comporre le liste, da scegliere i candidati al Consiglio Regionale ma anche da definire il sostegno del Pd al nome di Roberto Fico candidato alla Presidenza della Regione Campania.

