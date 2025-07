REGIONALI IN CAMPANIA. LUCIA FORTINI: “TRA IL PD E DE LUCA SCELGO IL SECONDO”

Se De Luca dovesse decidere di creare il Terzo Polo e rompere con il Pd, il nome del candidato Presidente sarebbe quello di una donna, l’attuale assessore alla Scuola Lucia Fortini. La conferma indiretta arriva da una intervista che la stessa Fortini, questa mattina, ha rilasciato al quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, nella quale la stessa esponente della Giunta De Luca, non esita a dichiarare che “tra il Pd e De Luca scelgo il secondo”. Intanto, in mattinata, è tornata a parlare anche la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein.

“Stiamo naturalmente lavorando per riuscire a costruire le alleanze vincenti all’interno delle sei regioni che vanno al voto, lo stiamo facendo con il solito criterio ormai che e’ testardamente unitario, per riuscire costruire alleanze inclusive delle forze politiche e civiche che si oppongono a questa destra e sono certa che lo faremo”. Lo afferma Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa nella sede Pd, rispondendo a una domanda sulle regionali. “Per cui- aggiunge- stiamo lavorando per chiudere le alleanze piu’ competitive e piu’ forti in tutte e sei le regioni che vanno al voto”