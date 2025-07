REGIONALI 2025. ANTONIO TAJANI: “TAVOLO CENTRO DESTRA? MAGARI PROSSIMA SETTIMANA”

Slitta ancora di una settimana la riunione del tavolo del centro destra nazionale, chiamato a valutare ed a decidere le candidature per le Regioni chiamate al voto. Nessuna fretta, questo sembra trasparire, anche perchè il centro sinistra non pare aver ancora chiuso e definito le questioni candidature. A parlare di un possibile appuntamento per la prossima settimana è stato il leader di Forza Italia Antonio Tajani.

Il tavolo del centrodestra per scegliere i candidati alle Regionali? ”Ancora non sono state convocate le elezioni, quindi c’è tempo. Ci vedremo presto. Questa settimana finisce adesso… magari dalla prossima settimana”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine di un convegno sul Mediterraneo alla Camera.