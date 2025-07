REGIONALI IN CAMPANIA. MANFREDI RILANCIA FICO: “SI SCELGA ENTRO FINE LUGLIO”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato delle prossime elezioni regionali in Campania, e del candidato governatore della coalizione di centrosinistra, a margine dell’evento organizzato da Bruno Vespa a Manduria: «Mi auguro che entro fine luglio si trovi»

«Credo che sarà Roberto Fico – argomenta il presidente nazionale dell’Anci – I sondaggi dicono che è il più forte del Movimento 5 Stelle». Non ne sarà felice De Luca. «I rapporti con lui sono quelli che sono. Lui proverà a resistere ma non c’è il terzo mandato».

Soltanto giovedì – come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – De Luca si era lamentato dell’aver appreso dai giornali dell’America’s Cup. E negli ultimi tempi non erano mancate altre stoccate. «Lavoro come sindaco per il bene del Paese», dice secco il primo cittadino.