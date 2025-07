ATTILIO PIERRO (LEGA): “LE DIPENDENZE RAPPRESENTANO UN PERICOLO PER IL FUTURO”

Per questo la Lega, insieme alla maggioranza di governo, sta lavorando per rafforzare la rete della prevenzione. Un ruolo centrale lo ha certamente la scuola, che deve tornare ad essere un presidio educativo e formativo a 360 gradi. In questa direzione va l’iniziativa fortemente voluta dal Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha previsto la figura stabile dello psicologo scolastico: una risposta concreta ai disagi che i giovani vivono ogni giorno e che troppo spesso restano invisibili fino a quando non esplodono in forme di dipendenza o devianza.