REGIONALI IN CAMPANIA. IL DERBY NEL M5S TRA ROBERTO FICO E SERGIO COSTA

Sulla scrivania di Giuseppe Conte, stando ai boatos che giungono da Roma, nella cartellina dedicata al dossier Campania non c’è solo il nome di Roberto Fico ma anche quello di Sergio Costa. L’ex Presidente della Camera dei Deputati e l’attuale Vice Presidente a Montecitorio stanno giocando un derby, tutto interno al Movimento 5 Stelle, per la candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania. Una partita che interessa anche le altre forze politiche ma anche il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che sul nome di Sergio Costa – almeno fino ad oggi – non avrebbe nessun veto da proporre. Fico, pero’, è il nome sul quale ha già puntato Giuseppe Conte che non puo’ chinare la testa dinanzi ad una richiesta, anche molto colorita, del Presidente della Regione Campania. La partita è ancora lunga ed il tempo al Movimento 5 Stelle, come a tutto il centro sinistra, non manca perchè il 23 Novembre è ancora abbastanza lontano.

