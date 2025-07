FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “STOP A PROCEDURA PER NUOVO PRESIDENTE DELL’AGENAS”

“La Campania non può esprimere il Presidente dell’Agenas dopo i precedenti. Lunedì è convocata la Conferenza dei Presidenti di Regione con all’ordine del giorno la nomina del Presidente dell’Agenas e di un consigliere di amministrazione. Sembra ci sia un accordo tra Fedriga e De Luca sulle nomine”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Facciamo appello ai Presidenti di Regione – aggiunge – affinché guardino i curricula e le storie personali dei candidati, e in questa fase decidano di rinviare la nomina. Dopo le dimissioni del Presidente dell’Agenas, De Luca non ha indicato nomi di qualità e punterebbe solo a un’operazione elettorale”.

