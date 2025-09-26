REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO: “CENTRO DESTRA SCELGA, IO AVREI VINTO MA SONO GENEROSO”

“Vogliamo avere subito il nome del candidato presidente perché il centrodestra è pronto a vincere le elezioni in Campania. Il 24 ottobre (data di scadenza della presentazione delle liste, ndr) è vicino e bisogna fare una scelta”.

Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, aprendo i lavori della tre giorni della Festa nazionale del partito nelle terme di Telese, in provincia di Benevento.

“Dobbiamo allargare la coalizione – ha aggiunto – aprendoci alla società civile”.

E, in chiusura: “È vero che con me candidato vinceremmo le elezioni, ma in politica bisogna essere generosi”.

