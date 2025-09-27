GIANPIERO ZINZI (LEGA): “PER LA CAMPANIA, DAL MIT, IN ARRIVO 85 MILIONI DI EURO”

“Sono in arrivo in Campania oltre 85 milioni di euro dal Mit per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro in tutte le regioni del nostro Paese.

Nel dettaglio, saranno assegnati oltre 12,5 milioni di euro della provincia di Avellino, oltre 8,7 milioni di euro in quella di Benevento, 13,5 milioni di euro nella provincia di Caserta, oltre 25 milioni di euro rispettivamente a Napoli e a Salerno.

Cifre importanti che ci ricordano l’impegno che il ministro Salvini sta portando avanti in Campania e nel Mezzogiorno per adeguare la rete stradale gestita dalle province alle necessità dei nostri cittadini, al fine di migliorarle e renderle più sicure. Ancora una volta, ringraziamo Matteo Salvini per questo intervento a favore della Campania e delle nostre comunità. Mai cosi tante risorse per la nostra Campania e per il Sud come da quando Matteo Salvini è ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

