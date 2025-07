REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “NON C’E’ NOME EX GIUNTA CALDORO”

“Circolano fantasie sui sondaggi dedicati agli assessori della giunta Caldoro per individuare il candidato del centrodestra in Campania. È bene chiarire: non c’è in discussione alcun nome proveniente da quella giunta. Escludo in modo assoluto che si sia mai fatto riferimento a ex assessori dell’amministrazione Caldoro”. Così, in una nota, Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Sul tavolo si sta ragionando anche su qualche profilo nuovo, e ciò non può che rallegrarci – spiega – C’è effervescenza nella società civile, un dialogo costruttivo anche su nomi inediti, e questo è un segnale positivo per la coalizione”.

