REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI (FDI): “PIANTEDOSI OTTIMO CANDIDATO MA I SONDAGGI SONO PREMATURI”

“Piantedosi è sempre stato un ottimo nome. Sono io che sin dall’inizio ho chiesto al ministro Piantedosi di candidarsi perché, sebbene non residente in Campania, è molto legato ad Avellino, è una persona di grande rilievo istituzionale. Però lui in verità ha da sempre detto che preferiva proseguire il suo lavoro al Ministero dell’Interno, non è stato mai realmente interessato (a una candidatura, ndr). E sicuramente anche Mara Carfagna (Noi Moderati) è una persona che ha una storia politica importante. Vedremo poi in concreto”. Così risponde Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e possibile candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra, ad una domanda sul sondaggio elettorale dell’istituto Piepoli che dà a Piantedosi una percentuale alta di gradimento. “Oggi i sondaggi sono molto complessi da leggere” ha detto il viceministro, aggiungendo che “i veri sondaggi sono quelli che riguardano centrodestra e centrosinistra, con quel candidato contro quell’altro. A quel punto avremo un quadro chiaro della situazione. Si tratta di vedere chi può interpretare meglio la voglia di cambiamento forte che c’è in Campania, soprattutto nell’area napoletana”.

