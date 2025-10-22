REGIONALI IN CAMPANIA. NOI MODERATI IN PROVINCIA DI SALERNO: ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI

E’, praticamente, pronta la lista dei candidati che Noi Moderati, in Provincia di Salerno, metterà in campo, per le Regionali del 23 e 24 Novembre, a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli alla Presidenza della Regione Campania. Il lavoro portato avanti, nelle ultime settimane, dal Coordinatore Regionale Gigi Casciello e da Mara Carfagna, ha consentito di chiudere l’elenco dei candidati al Consiglio Regionale. Ecco tutti i nomi in campo.

Alfonso Forlenza, Giuseppe Del Sorbo, Gerardo Ferrentino, Filippo Sansone, Maurizio Basso, Giuseppe D’Aiutolo, Filomena Lamberti, Marilena Voto. Da definire, proprio in queste ore, il nome dell’ultima candidatura in rosa per la lista di Noi Moderati.