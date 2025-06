REGIONALI IN CAMPANIA. NUOVA BORDATA DI DE LUCA: “SENTO NOMI DI CIUCCI”

“Sento circolare nomi di persone che non sanno fare neanche la ‘O’ con il bicchiere, ciucci, che non hanno amministrato niente. La Campania non si può affidare al primo arrivato, al primo parcheggiatore abusivo, è una regione difficile da governare, è una trincea difficile e non possiamo scherzare per le iacuvelle interne ai partiti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Teverola (Caserta), dove ha preso parte alla presentazione dei 156 neo-assunti dell’azienda del trasporto pubblico locale Air Campania, controllata al 100% dalla Regione. Parlando sempre delle prossime elezioni regionali e delle scelte del Pd, De Luca aggiunge che “a Roma, poichè non hanno una mazza da fare, stanno pensando a come distribuirsi incarichi. Io ho cercato di spiegare che tutte queste manfrine che stanno facendo hanno un punto di obbligo: la tutela degli interessi dei cittadini e dei lavoratori della Campania, e se questa tutela non ci sarà, a cominciare da me, li manderemo al diavolo e ci presenteremo ai nostri concittadini. Difenderemo con le unghie e con i denti il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Tradotto in politica, significa che la vostra dignità conta più dei partiti. Dipende dunque da noi, dalla nostra dignità e dal vostro spirito di libertà, o andiamo avanti come abbiamo fatto in questi anni o ritorniamo nella palude”.

