ANGRI, COMUNALI 2026. CRESCONO LE QUOTAZIONI DI CARMELINA FATTORUSO

Una candidatura che prende corpo

E se fosse davvero Carmelina Fattoruso la vera sorpresa politica in vista delle prossime amministrative ad Angri? L’attuale consigliera comunale, già eletta con la lista civica “Grande Angri” della Sorrentino family e Co. è oggi uno dei nomi più accreditati tra quelli in lizza per la candidatura a sindaco. Una figura che ha saputo distinguersi per coerenza, indipendenza e, soprattutto, per un impegno costante nel campo del sociale, dove è molto apprezzata per numerose iniziative a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Un’attività svolta spesso lontano dai riflettori, ma che ha lasciato un segno concreto nella cittadinanza.

Il distacco dalla civica e l’autonomia politica

La “violenta” rottura con la lista civica che l’aveva sostenuta, quella vicina alla famiglia Sorrentino, ha segnato una fase importante ma anche determinante del suo percorso. Una scelta coraggiosa, dettata dalla volontà di riaffermare la propria autonomia e il proprio stile politico, diretto e privo di compromessi. È stata l’unica a non sottostare più alle logiche delle politiche della lista. Un passaggio che ha rafforzato la sua figura all’interno del Consiglio comunale, dove siede tuttora, mantenendo un ruolo attivo e attento alle dinamiche cittadine. La sua posizione le ha consentito di essere ascoltata anche al di fuori della sua area di riferimento, guadagnando stima trasversale tra cittadini, associazioni e ambienti politici.

Il possibile sostegno del sindaco Ferraioli

Ad apprezzare il suo profilo, secondo i beninformati, sarebbe anche il sindaco in carica Cosimo Ferraioli, che dopo oltre dieci anni alla guida della città guarda con attenzione al futuro. Ferraioli, oggi privo di un candidato ufficiale capace di garantirgli continuità amministrativa e politica, potrebbe puntare proprio sulla Fattoruso, individuando in lei la persona giusta per proseguire il cammino avviato. Non si tratta solo di una scelta strategica: tra i due c’è stima reciproca, e Ferraioli avrebbe riconosciuto il valore e la lealtà della consigliera anche nei momenti più tesi della vita politica cittadina.

Una donna per la fascia tricolore

Se la candidatura dovesse concretizzarsi, Carmelina Fattoruso potrebbe diventare la prima donna a indossare la fascia tricolore nella storia di Angri. Un’ipotesi che affascina molti cittadini e che troverebbe terreno fertile in un clima sempre più attento alla rappresentanza femminile e alla valorizzazione del merito. Classe, tenacia e capacità relazionali la rendono una figura capace di dialogare con mondi diversi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità civica.

Una sfida tutta da giocare

Nel panorama delle possibili candidature femminili però figura anche il nome di Annamaria Russo, che non ha nascosto la volontà di candidarsi. Ma mentre la sua posizione appare ancora in fase esplorativa, quella di Fattoruso sembra sempre più definita, anche per via del crescente consenso che la accompagna in città. In un quadro ancora fluido, la consigliera in carica appare oggi come una delle figure popolari più solide e riconoscibili, in grado di incarnare una proposta politica che guarda al futuro, senza dimenticare chi resta indietro. E ad Angri, tra i cittadini questa sembra non essere più una semplice suggestione ma una speranza.