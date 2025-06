CAPACCIO PAESTUM. LA PRECISAZIONE DI MARTUSCIELLO (FI): “NESSUN RECLUTAMENTO TRA CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA”

“Seguiamo con grande attenzione attività della amministrazione Paolino ma non c è alcuna attività di reclutamento di consiglieri in maggioranza. La notizia è totalmente infondata. A Capaccio si sono confrontati schieramenti civici. Forza Italia ufficialmente e’ fuori sia da maggioranza che da opposizione. Abbiamo amici e condividiamo storie con molti ma non abbiamo formalizzato alcuna decisione. “

E’ quanto dichiara ad Agenda Politica il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.