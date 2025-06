FRANCESCO MORRA: “A ROMA PER IL 2 GIUGNO PER PORTARE LA VOCE DEI TERRITORI”

Insieme ai colleghi amministratori locali di tutta Italia, abbiamo portato la voce dei territori, la forza delle istituzioni di prossimità, l’orgoglio di chi ogni giorno lavora con passione per garantire diritti, coesione, libertà e futuro.

In un tempo in cui le democrazie sono messe alla prova, il 2 Giugno non è solo una ricorrenza: è un richiamo. A ricordare, a servire, a costruire.