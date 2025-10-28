REGIONALI IN CAMPANIA. PIERO DE LUCA (PD): “CON FICO PER CONSOLIDARE 10 ANNI DI BUON GOVERNO”

 “Con Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra vogliamo consolidare i risultati raggiunti e rilanciare questi impegni con nuova energia e responsabilità, nell’interesse dei nostri cittadini”. Lo ha detto a ‘Coffe Break’ su La7 il segretario del Pd in Campania Piero De Luca dicendosi “fiducioso” per le prossime regionali “perché veniamo da dieci anni di buongoverno in Campania, dieci anni di lavoro concreto su ambiente, sanità, infrastrutture, politiche sociali e sostegno alle famiglie”.
“Dalla Campania, peraltro – conclude – sono convinto che daremo un contributo decisivo anche per costruire l’alternativa di governo alla destra a livello nazionale”.

