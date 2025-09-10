REGIONALI IN CAMPANIA. ROTONDI (DC): “SPERO CHE ARRIVI PRESTO NOME CENTRO DESTRA”

“Scorrono le lancette dell’orologio, e si fa concreto il rischio di consegnare la seconda Regione d’Italia ad un signore rispettabile, che e’ tuttavia l’uomo simbolo del grillismo, del populismo anti casta, della non-politica divampata nell’ultimo decennio, e fortunatamente spenta dal modello di buon governo del centrodestra”, afferma in una nota Gianfranco Rotondi, presidente della ‘Dc con Rotondi’, presente in Campania e Puglia con una propria lista, in Calabria in una lista di concentrazione Dc, e nelle Marche a sostegno delle liste di Fd’I. “Non solo gli elettori di centrodestra, ma tutti i campani di buon senso attendono che il centrodestra fornisca alla pubblica opinione una alternativa a questo epilogo immeritato per una regione con una straordinaria tradizione politica. Ho l’onore di guidare un piccolo partito che e’ l’ultimo erede della Democrazia cristiana, nonche’ socio fondatore del centrodestra dal 1995. Dal 2022 abbiamo stabilito un rapporto organico con Fd’I, dunque la scelta di Giorgia Meloni al tavolo nazionale impegna fin d’ora anche noi. L’appello e’ a far presto, perche’ ogni giorno perduto avvicina un esito devastante per la gestione della cosa pubblica in Campania”, conclude.

