REGIONALI IN CAMPANIA. ANCORA IRONIA DI DE LUCA: “HO FATTO UNA MANGIATA DI FICHI”

– “Vi consiglio di fermarvi nei pressi di una villetta qui vicino al cantiere dove c’è un albero di fico, con tante bucce a terra dove ho fatto una sosta culturale. Io mi sono fermato ed ho fatto una mangiata di fichi. Fatelo anche voi”.

Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in attesa dell’arrivo del ministro Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano della candidatura del centrosinistra alla presidenza della Regione, con evidente ironia nei confronti dell’esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico.

De Luca e Salvini sono giunti a Ponte (Benevento) per presenziare alla accensione del macchinario (TBM) che scaverà una lunga galleria nella quale passerà la maxi condotta che porterà l’acqua della diga di Campolattaro nella nuova rete di distribuzione per uso potabile ed irriguo un’opera finanziata dal Governo e dalla Regione Campania.

