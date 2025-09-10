GIOVANNI GUZZO: “AD ANGRI PER IL 50ESIMO ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DEL BRIGADIERE D’ANNA”

Per quel gesto eroico, al Brigadiere D’Anna furono già conferite la Medaglia d’Oro al Valore Civile e la Medaglia d’Argento al Valore Militare.

La comunità di Angri e l’Arma dei Carabinieri hanno voluto mantenere vivo il ricordo di quel sacrificio, testimonianza dei più alti ideali di eroismo civile, senso del dovere e amore per lo Stato.