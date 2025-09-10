GIOVANNI GUZZO: “AD ANGRI PER IL 50ESIMO ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DEL BRIGADIERE D’ANNA”

“Ad Angri, ho partecipato alla commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’omicidio del Brigadiere Gioacchino D’Anna. L’evento, organizzato dal Comune di Angri e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, ha voluto rendere omaggio alla memoria di un uomo che, con coraggio e senza esitazione, l’8 settembre 1975, perse la vita nel tentativo di sventare una rapina in corso in un appartamento.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
Per quel gesto eroico, al Brigadiere D’Anna furono già conferite la Medaglia d’Oro al Valore Civile e la Medaglia d’Argento al Valore Militare.
La comunità di Angri e l’Arma dei Carabinieri hanno voluto mantenere vivo il ricordo di quel sacrificio, testimonianza dei più alti ideali di eroismo civile, senso del dovere e amore per lo Stato.