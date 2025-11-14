REGIONALI IN CAMPANIA. SERGIO COSTA (M5S): “CENTRO DESTRA VUOLE DARE MANCETTA A PENSIONATI”

“In Campania il centrodestra promette di dare una mancia ai pensionati con la minima e lo fa ammettendo, di fatto, il fallimento delle politiche economiche di questo governo. È una classica promessa elettorale che non risolve i problemi, che non affronta il tema della povertà. Nel programma del campo progressista e di Roberto Fico c’è il reddito di inclusione, che è uno strumento capace di sostenere chi cerca lavoro in maniera attiva, e ha bisogno di riqualificazione e formazione. Non è tempo di promesse e di slogan, servono progetti e visione per costruire la Campania del futuro”. Così il vicepresidente della Camera ed esponente del M5s, Sergio Costa.

