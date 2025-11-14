GIORGIA MELONI: “FICO E DE LUCA, ESILARANTI”. CIRIELLI: “50% DEI RISULTATI A META’ MANDATO O MI DIMETTERO'”

“Roberto Fico definiva il Pd il pericolo numero uno del Paese ma oggi non ha problemi ad allearsi per fare il presidente della Regione: vorrei chiedergli se il modo di governare di De Luca va benissimo e va perpetuato perché lo hanno descritto per anni come clientelare che soffocava le persone oneste, mentivano prima o hanno deciso alla fine che era meglio fare parte di quel sistema piuttosto che combatterlo?”. Così la presidente del Consiglio e di Fdi Giorgia Meloni al comizio a sostegno del candidato presidente in Campania Edmondo Cirielli a Napoli. “Se non fosse serissimo sarebbe esilarante: quello che era ritenuto il più impresentabile degli impresentabili che va a chiedere i voti per un incapace e quello additato come incapace che va a chiedere i voti per quello considerato impresentabile. Uno direbbe la commedia napoletana ma la commedia napoletana è molto più nobile”

“Ci sarà un comitato di cittadini per una valutazione di metà mandato: se non sarà raggiunto 50% degli impegni mi dimetterò con effetto immediato”. Lo ha garantito Edmondo Cirielli, candidato presidente della Campania, chiudendo il comizio con Giorgia Meloni e gli altri leader del centrodestra.

“Sarò il garante dei campani e farò le tre seguenti azioni” ha detto proponendo un “Patto” ai campani: in sanità “aumenteremo il numero dei presidi ospedalieri e dei medici di base per consentire a tutti di curarsi al massimo in 30 minuti da casa” e “dimezzeremo le liste di attesa”. Sul fronte lavoro “i giovani non dovranno andare via e porteremo il tasso di occupazione sopra il 50%” mentre sulle pensioni ci saranno “contributi di 100 euro al mese per chi percepisce pensioni più basse”.