REGIONALI IN CAMPANIA. FICO CHIUDE A NAPOLI GIOVEDI’ 20 CON SCHLEIN, CONTE E LEADER DEL CENTRO SINISTRA

L’appuntamento per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico è per giovedi’ 20 Novembre, a Napoli, con tutti i leader del centro sinistra che saranno al fianco dell’ex Presidente della Camera dei Deputati, per gli ultimi appelli al voto prima dell’apertura dei seggi.

Nella giornata di oggi saranno definiti orario e location ma di certo a Napoli, in occasione dell’evento elettorale di chiusura del Campo Largo, ci saranno Giuseppe Conte, Elly Schlein e gli altri leader del centro sinistra che, in questa campagna elettorale, hanno sostenuto la candidatura di Roberto Fico alla carica di Presidente della Regione Campania.