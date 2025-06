REGIONALI IN CAMPANIA. SI VA VERSO IL MODELLO MAFREDI: TUTTI INSIEME, DAL PD AD AVS

Che ci sia anche lo zampino di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, esponente forte del Partito Democratico, nella trattativa tra Vincenzo De Luca ed Elly Schlein non è, ancora, detto. Che, invece, si vada, per la prossime elezioni regionali, verso un’alleanza identica a quella che, oggi, governa il Comune di Napoli è abbastanza chiaro. Manfredi è stato il primo a realizzare quello che, da tutti, viene definito il Campo Largo: un’alleanza politica che parte dal Pd e dal Movimento 5 Stelle ma che coinvolge l’area moderata (Italia Viva ed Azione), come anche la sinistra di Alleanza Verdi Sinistra. Il Sindaco di Napoli ha messo insieme tutte le opposizioni parlamentari ed il prossimo candidato alla Presidenza della Regione Campania di centro sinistra, con ogni probabilità, farà la stessa cosa, aggiungendo qualche lista civica a partire da quella che il Presidente De Luca si appresta a formare: A Testa Alta.

