REGIONALI IN CAMPANIA. TAJANI (FI): “CENTRO DESTRA COESO, C’E’ TEMPO PER CANDIDATURA PRESIDENTE”

“Oggi non si riunirà nessun tavolo tra i leader del centrodestra sulle Regionali perchè il presidente del Consiglio è in Etiopia ma stiamo lavorando. Le prime elezioni sono nelle Marche e in Val d’Aosta. Nelle Marche siamo tutti impegnati per sostenere il presidente uscente Acquaroli. C’è tempo per le altre candidature. Troveremo i migliori candidati”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda sulle Regionali durante una conferenza stampa nella sede del partito. “Non si tratta di fare in fretta ma si tratta di fare bene. Troveremo – assicura il vicepremier azzurro – i candidati vincenti. Il centrodestra è coeso. Mi pare che i problemi siano più a sinistra che nel centrodestra”

